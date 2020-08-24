Нур-Султан, , 11:05 — REGNUM Турция сняла ограничения на регулярное воздушное сообщение с Казахстаном, сообщили 24 августа в телеграм-канале комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

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В ведомстве уточнили, что ограничения сняты благодаря нормализации эпидемиологической ситуации в Казахстане. Отмечается, что рейсы будут выполняться со строгим соблюдением эпидемиологических норм с 27 августа.

Напомним, с 5 августа Турция ввела ограничения на въезд пассажиров из Казахстана. Ранее министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу сообщил о возобновлении полетов в Казахстан с 1 сентября.