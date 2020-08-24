Пермь, , 11:03 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 24 августа, в COVID-центрах зафиксирован один летальный исход пациента. Причиной смерти стала новая коронавирусная инфекция. Об этом сообщает краевой минздрав.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала пандемии в регионе скончались 322 пациента с COVID-19. Причиной смерти в 199 случаях медики называют коронавирусную инфекцию, в 123 случаях — сопутствующие заболевания.

Напомним, в Прикамье выявлено 7 468 случаев заражения коронавирусом. В больницах находятся 444 пациента. Отправились от болезни 5 232 человека.

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