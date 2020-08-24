Пермь, , 11:02 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 24 августа, выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом. В больнице лечение получают 43 человека, остальные (16) находятся в домашних условиях под медицинским наблюдением, сообщает краевой минздрав.

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Среди выявленных носителей SARS-CoV-2 двое детей и 57 взрослых: 20 мужчин и 37 женщин. Ежесуточный прирост случаев заражения составил 0,8%, а коэффициент распространения — 0,9 (на 23 августа — 0,9).

С начала пандемии в регионе выявлено 7 468 носителей SARS-CoV-2. Выздоровели 5 232 пациента. Продолжают лечение в стационарах 444 человека. Скончались 322 пациента с COVID-19.

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