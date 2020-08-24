Тбилиси, , 11:04 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария 24 августа подписал постановление об объявлении днем траура 25 августа. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

«25 августа объявлено в Грузии днем траура в память жертв трагедии на дороге Шатили», — говорится в объявлении.

По этому случаю на административных зданиях Грузии будут приспущены государственные флаги. Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила соболезнования родственникам погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате ДТП в Душетском муниципалитете Грузии 23 августа пассажирский автобус упал с обрыва. Погибли 17 человек, еще трое были госпитализированы с различными травмами. Причины аварии пока не названы.

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