Москва, , 10:58 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выявили ещё 625 случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 августа сообщили в оперативном штабе Москвы.

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По данным штаба, в столице подтверждено 625 новых случаев коронавируса, что ниже показателей прошедшей недели.

«Число новых случаев за неделю сократилось на 3%», — говорится в информации.

Всего с начала распространения коронавируса в Москве выявили свыше 257 тыс. случаев заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, в России от коронавирусной инфекции умерли ещё 65 человек.