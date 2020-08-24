Москва, 24 августа 2020, 10:58 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выявили ещё 625 случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 августа сообщили в оперативном штабе Москвы.
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По данным штаба, в столице подтверждено 625 новых случаев коронавируса, что ниже показателей прошедшей недели.
«Число новых случаев за неделю сократилось на 3%», — говорится в информации.
Всего с начала распространения коронавируса в Москве выявили свыше 257 тыс. случаев заражения.
Как сообщало ИА REGNUM, в России от коронавирусной инфекции умерли ещё 65 человек.