Махачкала, , 11:09 — REGNUM По 63 случая заражения коронавирусом нового типа зарегистрировали в Дагестане за два прошедших выходных дня (22 и 23 августа). Всего с начала пандемии в республике выявили уже 10 521 носителя инфекции, сообщил 24 августа федеральный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»

С начала текущего месяца в Дагестане наблюдается рост суточных показателей по заражаемости коронавирусом. Так, 1 августа было выявлено 42 инфицированных, 10 августа — 49, 15 августа — 58, а с 19 августа ежедневно фиксируется более 60 случаев заражения.

К настоящему времени в Дагестане выздоровели 9 тыс. 350 пациентов с подтвержденным COVID-19 (+89 за выходные), или более 88,8% заразившихся. Умерли в республике 485 носителей инфекции, в том числе три человека скончались за минувшие двое суток.