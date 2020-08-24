Москва, 24 августа 2020, 10:57 — REGNUM Россия последовательно действует в процессе восстановления авиасообщения с другими странами, сохраняя режим защиты от распространения коронавируса, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя возобновление авиасообщения с рядом стран.
Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что Россия планирует возобновить авиасообщение с рядом стран, среди которых — Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет, Китай и др.
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