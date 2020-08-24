Красноярск, , 10:57 — REGNUM По состоянию на 24 августа в Красноярском крае коронавирус выявлен у 16 089 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом оперштабе.

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В том числе за последние сутки в регионе подтверждено 115 новых случаев заражения коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, темп прироста за сутки составил 0,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, с 22 июня по 24 июля 2020 года в Красноярском крае изучался популяционный иммунитет к новой коронавирусной инфекции. По данным краевого управления Ропотребнадзора, коллективный иммунитет среди населения региона на момент проведения обследования составил 12,4%.

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