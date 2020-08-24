Загреб, , 10:57 — REGNUM Прошедшая неделя для Хорватии ознаменовалась рекордным количеством новых выявленных случаев коронавируса с начала эпидемии. Больше всего случаев зафиксировано в Далмации, где 24 августа вступят в силу новые меры.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: стабилизация или «вторая волна»? — все новости»

Четыре дня подряд был побит рекорд по количеству новых случаев, а пик был достигнут в субботу, 22 августа, когда за один день было зафиксировано 306 новых случаев.

Хорватия в течение последних двух недель возглавила антирейтинг ЕС по количеству активных случаев на 100 000 жителей.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в Хорватии в настоящее время 52,2 зараженных на 100 000 жителей.

Из-за рекордного количества новых случаев заболевания в Хорватии на прошлой неделе несколько стран поместили Хорватию в свои красные списки.

Сначала это сделала Австрия, затем Германия, которая поместила округа Сплит-Далмация и Шибеник-Книн в красный список, а затем Словения и Великобритания, которые отметили всю Хорватию как рискованную страну.