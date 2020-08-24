Ульяновск, , 10:56 — REGNUM В Ульяновской области за последние сутки выявлено 87 носителей коронавируса и зарегистрированы новые летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации на 24 августа, в регионе с начала пандемии лабораторно подтверждено 11 473 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 87.

Выздоровели в настоящее время 8 560 человек, или 74,6% от общего числа выявленных случаев заражения. Лечение продолжают 2822 пациента с коронавирусом.

За последние сутки в Ульяновской области зарегистрировано четыре летальных исхода, всего с начала пандемии умер 91 пациент с COVID-19.

По данным управления Роспотребнадзора по Ульяновской области, всего в регионе проведено 212 115 лабораторных исследований в отношении 198 521 человека.