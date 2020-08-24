Москва, , 10:52 — REGNUM В 2020 году школьники Москвы сдали Единый государственный экзамен (ЕГЭ) не хуже, чем в предыдущие годы. Об этом в своём блоге написал мэр столицы Сергей Собянин.

Глава города отметил, что наиболее популярными предметами среди столичных школьников стали математика, английский язык, обществознание и русский язык. При этом несмотря на ряд сложностей результаты в целом оказались на уровне прошлых лет, подчеркнул мэр столицы.

«Свыше 38% выпускников набрали 220 баллов и более по трем предметам. Почти каждый второй из них добился сверхвысокого результата — набрав по трем предметам 250 и более баллов», — написал Собянин.

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