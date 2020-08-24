Москва, , 10:59 — REGNUM Министерство природных ресурсов и экологии России окажет содействие в создании охраняемой природной территории на горе Куштау в Башкирии. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

Уточняется, что глава Башкирии Радий Хабиров отправил в федеральное ведомство письмо, в котором предложил создать на шихане Куштау охраняемую природную зону республиканского значения. Минприроды России, в свою очередь, готово содействовать в создании такой зоны.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на шихане Куштау Башкирская содовая компания планировала добывать соду. Жители Башкирии выступили против промышленной разработки горы. На встрече с экоактивистами глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что если до 4 сентября не будет найден компромисс по Куштау, то правительство региона подаст документы по приданию этой территории статуса особой охраняемой природной территории.

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