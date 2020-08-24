Кейптаун, , 11:02 — REGNUM Старейший гражданин ЮАР скончался в субботу, 22 августа. Об этом передает VOA Swahili.

По информации радиостанции, на момент смерти ему было 116 лет, и он пережил испанский грипп в 1918 году. Представитель семьи Фредди Блома сообщил, что он умер от естественных причин в больнице Тайгерберга в Кейптауне.

Блом родился 8 мая 1904 года в сельском городке Аделаида, недалеко от великих Винтербергских гор Восточно-Капской провинции ЮАР, но не был занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Южноафриканские СМИ назвали Блома «непризнанным» старейшим человеком в мире. Он был единственным выжившим в семье, остальные члены которой умерли во время пандемии испанского гриппа 1918 года. Блом также пережил две мировые войны и апартеид в ЮАР. Блом был женат в течение 46 лет и стал отцом троих детей. Он также был дедушкой пятерых внуков.