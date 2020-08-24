Пенза, , 10:56 — REGNUM В Пензенской области по информации на 24 августа коронавирусная инфекция подтверждена у 7688 человек. За сутки положительные тесты на COVID-19 получили еще 50 жителей региона, сообщает общероссийский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Всего с начала пандемии выздоровели 7272 пензенца, за сутки — 17 пациентов. С момента наблюдения скончались 102 человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в предстоящий эпидсезон в Пензенской области планируют привить порядка двух тысяч беременных женщин. Вся вакцина для этой категории граждан из группы риска уже поступила.

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