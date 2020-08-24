Москва, , 10:40 — REGNUM За минувшие сутки в РФ выявили 4744 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили 24 августа в оперативном штабе Москвы.

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Новые случаи зафиксированы в 84 регионах России. Больше всего их в Москве — 625. Далее следуют Петербург — 182, Подмосковье — 148, Ростовская область — 131, Ставрополье — 129. В группе лидеров также Свердловская, Нижегородская и Волгоградская области, а также Красноярский край.

Всего в России выявили 961 493 случая заражения коронавирусом с начала распространения.