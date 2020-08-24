Брянск, 24 августа 2020, 10:39 — REGNUM За минувшие сутки 29 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Брянской области. 56 человек выписаны с выздоровлением, сообщили 24 августа в региональном оперативном штабе.
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В целом с начала пандемии в Брянской области выявили 8022 носителей инфекции, в том числе 17 — иногородних. Выздоровели 6614 человек.
Лаборатории исследовали 132 992 тестов.