Москва, , 10:43 — REGNUM После шести лет разбирательств по делу о дефектном лимузине Maybach 62S Арбитражный суд Москвы присудил владельцу авто из России 742 334 евро. Об этом сообщается на сайте Motor1.

В качестве ответчика в суде выступала компания ЗАО «Мерседес-Бенц Рус», а в качестве истца ОАО «Объединение «Мастер».

Автомобиль был куплен в лизинг в 2012 году, однако с первых же месяцев у машины появились технические проблемы. Неисправными оказались климат-контроль и пневмоподвеска.

Ремонт неисправностей у официального дилера результатов не давал. Это вынудило клиента направить в представительство немецкой компании письмо с просьбой о замене машины. Тем не менее в российском представительстве бренда не посчитали проблемы достаточно значимыми. Тогда представители ОАО «Объединение «Мастер» обратились в суд.

За время судебного разбирательства модель успели снять с производства, а требование о замене машины было заменено требованием о денежной выплате.

Ранее АО «Мерседес-Бенц Рус» объявило об отзыве в России 707 автомобилей Mercedes-Benz X-Class, которые были выпущены за период с января 2018 года по апрель 2019 года.

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