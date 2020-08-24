Москва, , 10:44 — REGNUM Заседание суда по делу актёра Михаила Ефремова, обвиняемого в совершении ДТП со смертельным исходом, отложено на неделю. Об этом объявила 24 августа в Пресненском суде Москвы судья Елена Абрамова.

«Отложить на 31 августа, на 11:00», — приводит её слова РИА Новости.

Ефремов, ранее отказавшийся от услуг адвоката Эльмана Пашаева, пока не решил, кто будет его защитником. Судья отвела Ефремову на поиск нового адвоката одну неделю, в противном случае защитник будет назначен.

На суде артист присутствовал один, он попросил провести биологическую экспертизу подушки безопасности пассажирского сиденья, но судья отказала в этом из-за отсутствия адвокатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа Ефремов объявил, что ему нужны защитники посильнее Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Сам Пашаев объяснил решение артиста неверием в справедливость суда.

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