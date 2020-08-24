Цхинвал, , 10:40 — REGNUM 100 югоосетинских курсантов, поступивших в высшие учебные заведения Министерства обороны России, приняли военную присягу 23 августа в Цхинвале. Об этом сообщает агентство «Рес».

По данным журналистов, на торжественной церемонии, проходившей возле Вечного огня, присутствовал президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Он поздравил курсантов и их родных с поступлением в российские военные вузы.

«Это высокая ответственность перед самими собой, перед вашими родителями, а также перед народом и Республикой Южная Осетия. Я уверен, мы будем испытывать гордость за вас за всех», — цитируют журналисты главу государства.

Он призвал курсантов помнить об ответственности, которую они приняли на себя, и продолжать традиции предков, воевавших в Великой Отечественной войне.

Сообщается, что на принятии присяги также присутствовали премьер-министр Эрик Пухаев, руководители силовых структур республики и члены парламента.

Напомним, в 2017 году президент России Владимир Путин подписал распоряжение о вхождении воинских подразделений Южной Осетии в состав Вооруженных сил РФ.