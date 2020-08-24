Хабаровск, , 10:31 — REGNUM В Хабаровском крае детские сады переходят на работу в полном объёме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Следите за развитием событий в трансляциях: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости», «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

Читайте также: В Приморье весь персонал школ и детских садов обязали носить маски

Большая часть детских садов заработала в обычном формате, остальные будут открываться после оценки условий в соответствии с требованиями санитарного законодательства.

Детей будут принимать без медсправок о наличии у них контакта с инфекционными больными, но будут ежедневно измерять температуру и температуру и осматривать.

Детские сады в Хабаровском крае посещают около 73 тыс. детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье 1 сентября начнётся учебный год не только в школах, в полном объёме заработают детские сады.