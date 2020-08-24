Санкт-Петербург, , 10:37 — REGNUM В Петербурге за последние сутки зафиксировали еще 182 случая заражения коронавиурсной инфекцией и ни одного летального случая. Об этом сообщает 24 августа федеральный оперативный штаб.

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Новый показатель заражений — на два случая больше, чем днем ранее. Северная столица демонстрирует рост заболеваемости по сравнению с определенным статус-кво, который держался с 29 июля — в сутки выявляли примерно по 160 новых носителей.

Всего с начала пандемии в Петербурге коронавирус официально нашли у 35 373 человек. При этом исследование на антитела показало, что переболеть COVID-19 в той или иной форме к июню уже могли 26% жителей пятимиллионного города.

Скончались от болезни, согласно официальной статистике, 2342 человека. Штаб не сообщает о новых летальных случаях за сутки в Петербурге, который долгое время лидировал по суточной смертности от COVID-19.

Для сравнения: за субботу и воскресенье было объявлено о смерти 18 и 10 человек, соответственно.

Выздоровели в Северной столице за все время пандемии 25 215 человек, включая 65 выписанных за последние 24 часа.

В России за сутки выявили 4744 новых носителя коронавируса в 84 регионах, всего в стране зафиксировали 961 493 случая заражения.

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