Москва, , 10:26 — REGNUM Представители Росавиации не стали комментировать сообщения СМИ о том, что Россия возобновит авиасообщение ещё с семью странами. Об этом сообщает РИА Новости.

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"Не комментируем», — сказали агентству представители ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM со ссылкой на СМИ, Россия планирует возобновить авиасообщение с рядом стран, среди которых — Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет (только Каир) и Китай (только Шанхай).