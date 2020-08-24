Магас, , 10:19 — REGNUM В Ингушетии средства дезинфекции и приборы для обеззараживания воздуха будут закупаться на средства, выделенные из регионального бюджета. С родителей и учителей сбора денег на эти цели не предусмотрено.

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Так прокомментировало министерство образования республики многочисленные жалобы родителей на принуждение их сдавать денежные средства для приобретения дезинфицирующих средств для школ. Также не будут собираться с родителей деньги на маски и термометры, отметили в ведомстве.

«В очередной раз подчеркиваем, что родители и педагоги не обязаны сдавать денежные средства для этих целей», — говорится в сообщении ведомства.

Все необходимое к началу учебного года, согласно требованием управления Роспотребнадзора в условиях пандемии коронавируса, будет приобретено за счет средств из регионального бюджета, еще раз подчеркнули в минобре.