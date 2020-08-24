Москва, , 10:22 — REGNUM Начало нового учебного года в России, несмотря на пандемию коронавируса, намечено на 1 сентября, однако процесс обучения в школах Москвы и Санкт-Петербурга будет построен по-новому. Об этом 24 августа сообщили учителя из данных городов изданию «Московский комсомолец».

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По их словам, в московских и петербургских школах планируется начинать уроки в разное время — с 08:15 до 10:20 мск — что, как считает руководство учебных заведений, позволит избежать введения второй и третьей смен.

При этом в результате, как сообщила одна из учителей из Санкт-Петербурга, позднее всего из школ будут возвращаться домой ученики шестых и восьмых классов, которые, как правило, добираются до дома самостоятельно и уроков у них меньше, нежели у учащихся старших классов.

«Родителям, у которых в семье несколько детей из разных классов, такое расписание, конечно, создаст большие неудобства. Кто-то возит детей в школу, у кого-то старшие ведут на учебу младших, теперь весь этот отлаженный процесс усложнится», — также отметила она.

Кроме этого преподаватель рассказала, что в столовую теперь будут пускать только по три-четыре класса, из-за чего время приема пищи будет составлять только 10 минут и выразила надежду на то, что школьникам разрешат перекусывать прямо в классах.

«Это стало бы отчасти решением проблемы», — сказал учитель.

Также завуч одной из школ Москвы сообщила, что в случае недомогания ребенка его будут отпускать домой только вместе с родителями, а в случае невозможности их приезда в школу — будет вызываться скорая помощь.

«До приезда родителей или врачей заболевший школьник должен быть изолирован от других детей. Если у какого-либо ученика будет диагностирован коронавирус, весь класс на две недели должен уйти на дистанционное обучение», — также рассказала она.

При этом завуч добавила, что в случае, если коронавирусом заразится ведущий один из предметов преподаватель, на карантин будет отправлено сразу несколько классов и уточнила, что пока не решен вопрос с возможностью пропуска занятий по записке родителей.

«Рекомендуется вообще запретить пропускать занятия без справки от врача. Как это организовать на деле, не очень понятно. Ситуации бывают разные: живот заболел, устал, например. Педиатры просто не справятся, если все будут бегать к ним по каждому поводу», — отметила завуч, добавив, что родители должны приготовиться к тому, что пропуск занятий будет подразумевать поход к врачам.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа стало известно, что первого сентября 2020 года в петербургские школы придут 62 тысячи первоклассников.