Симферополь, , 10:11 — REGNUM 55 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Республике Крым за минувшие сутки, сообщил 24 августа на странице в соцсети глава Крыма Сергей Аксёнов.

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«За 23 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 55 случаев коронавирусной инфекции. 19 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 20 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 15 — при скрининге населения, 1 случай завозной из Украины», — написал глава Крыма.

Всего в регионе с марта 2020 года положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 2064 человек, выздоровели 1378 пациентов, 27 умерли.