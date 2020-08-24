Москва, , 10:08 — REGNUM Насельник Донского ставропигиального мужского монастыря иеромонах Филарет (Бердников) в четверг, 20 августа, возглавил Торжественный молебен с акафистом Святителю Николаю Чудотворцу в храме на территории главного офиса компании ФосАгро в Москве. Тем самым здесь были возобновлены и станут регулярными богослужения, приостановленные после введения ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.

Особыми песнопениями богослужение украсил хор Донского ставропигиального мужского монастыря. На богослужении присутствовал генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

Храм в честь Святителя Николая Чудотворца был заложен в мае 2018 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Построен в старовизантийском стиле, при создании проекта использовались эскизы архитектора Алексея Щусева. Храм стал памятным знаком в честь принесения из итальянского города Бари части мощей Святителя Николая Чудотворца на русскую землю в 2017 году, когда им поклонились более 2,5 млн верующих в Москве и Санкт-Петербурге. Заботы по принесению мощей в 2017 году взяла на себя компания ФосАгро и семья православных меценатов Гурьевых. 17 июля 2020 года храму в честь святителя Николая Мирликийского был присвоен статус приписного к Донскому ставропигиальному мужскому монастырю.

В соответствии с правилами, действующими в храмах Русской Православной церкви из-за пандемии COVID-19 и предписаниями Роспотребнадзора, количество присутствующих на церковных службах ограничено.

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