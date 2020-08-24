Владикавказ, , 10:08 — REGNUM В Северной Осетии торжественные линейки по случаю начала нового учебного года проведут только для учащихся 1-х и 11-х классов. Остальные классы сразу сядут за парты. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования и науки региона.

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Поскольку в РСО-Алании ежегодно проводятся траурные мероприятия в память о жертвах теракта в Беслане, начало учебного года в республике перенесено на 4 сентября. В текущем году в ходе подготовки к работе школ на администрации учебных заведений накладываются дополнительные обязанности в связи с пандемией коронавируса.

Так, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, во всех школах на входе у школьниковбудет измеряться температура, в кабинетах и коридорах будет проводиться регулярная дезинфекция

«В этом году будет действовать классно-кабинетная система, исключения сделаны для тех школьных предметов, где нужно специальное оборудование», — сообщила глава минобра РСО-Алания Людмила Башарина.

По ее словам, для работников школьных столовых введена обязанность носить маски и перчатки. А вот для педагогов и школьников эта мера необязательна. Всего свои двери откроют для воспитанников 190 школ.