Москва, , 10:12 — REGNUM Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве стабилизировалась, однако болезнь пока не отступила, заявил мэр столицы Сергей Собянин 23 августа в интервью телеканалу «Россия 1».

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»

Он отметил, что примерно 700 случаев заражения подтверждаются ежедневно, в больницы попадают от 300 до 400 человек. Беречься от вируса придётся до массовой вакцинации, а на это нужно время.

«До массовой вакцины нам ещё далеко, пройдут месяцы и месяцы, несмотря на то, что вакцина зарегистрирована. Будут проходить пострегистрационные исследования, будут запускаться в гражданский оборот сначала небольшие партии», — пояснил градоначальник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Собянин предупредил о переводе школьного класса на дистанционное обучение в случае, если у кого-то из детей выявят коронавирус.

Читайте также: Мэр Москвы рассказал о действиях при выявлении коронавируса в школах

Читайте развитие сюжета: Собянин назвал дистанционный режим испытанием для образования