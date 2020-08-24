Нижний Тагил, Свердловская область, , 10:17 — REGNUM Пожар в Демидовской больнице Нижнего Тагила (Свердловская область) произошёл из-за возгорания электропроводки. Об этом сообщили в городском отделе надзорной деятельности регионального главка МЧС.

«Предполагаемая причина — аварийный режим работы электропроводки в комнате отдыха в кабинете рентгена», — уточнили в структурном подразделении изданию Tagilcity.ru.

По факту инцидента проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Пожар произошёл 21 августа 2020 года. Никто не пострадал, эвакуировано 57 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня 2020 года в Нижнем Тагиле произошёл пожар на железнодорожной станции, сгорели два вагона.

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