Санкт-Петербург, , 10:06 — REGNUM В Петербурге за последние сутки провели только 10 тыс. 863 теста на коронавирус. Об этом сообщает оперативный штаб. Это примерно на пять тысяч обследований меньше, чем днем ранее.

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Под медицинским наблюдением в связи с подозрением на COVID-19 в Петербурге находятся 307 человек. Из них 146 — в обсерваторе, 11 — на самоизоляции.

За сутки в справочную службу по теме коронавируса обратились 132 жителя. В экстренную службу, судя по обнародованным данным, по этому поводу граждане звонить перестали.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге зафиксирован 35 191 случай заражения. От COVID-19 скончались 2342 человека. Выздоровели 25 150 человек.