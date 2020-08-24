Петропавловск-Камчатский, , 10:01 — REGNUM В Камчатском крае за последние сутки выявили десять новых случаев заражения коронавирусом, за весь период наблюдений лабораторно SARS-CoV-2 подтвердился у 3768 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве региона.

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Полностью излечились 3122 человека. Поступили на лечение в стационар за сутки четыре новых пациента, всего в больницах находятся 113 носителей коронавируса. 43 пациента болеют пневмонией.

За минувшие сутки на Камчатке провели всего два исследования на новую коронавирусную инфекцию, за всю пандемию — более 111 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке хотят усилить меры безопасности для недопущения распространения коронавирусной инфекции в аэропорту столицы региона. Власти хотят, чтобы возвращающиеся отпускники прилетали в край уже с анализами на руках.