Махачкала, , 10:00 — REGNUM Девять детских садов одновременно возводится в Махачкале в 2020 году — это больше, чем за последние 10 лет. Общая проектная мощность дошкольных образовательных учреждений превышает 1,5 тыс. мест, сообщили ИА REGNUM 24 августа в пресс-службе администрации города.

В мэрии признают, что в Махачкале строительный бум последних десятилетий привел к существенной нехватке социальных объектов, в том числе детских садов. В этой связи возводимые в этом году дошкольные образовательные учреждения, как отмечается, — это не только рывок в социально-инфраструктурном плане, но и серьезное подспорье в вопросах сокращения очередности в детские сады.

Новые учреждения дошкольного образования строятся преимущественно в отдаленных микрорайонах, селах и поселках городского округа: микрорайонах Ипподром, Ак-Гель, ДОСААФ, в поселках Новый Хушет, Богатыревка, Сулак, Шамхал-Термен, а также на улицах Фонвизина и Азиза Алиева. Так, например, детский сад на 250 мест в микрорайоне Ак-Гель планируется сдать в эксплуатацию к концу 2020 года.

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