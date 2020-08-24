Москва, , 09:57 — REGNUM Власти Бахрейна смягчил правила въезда иностранных туристов в страну. С 20 августа отменён обязательный десятидневный карантин, который был введен 1 июля, Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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При этом туристам за свой счет придется сдать два теста на коронавирус: первый — по прибытию, в аэропорту, второй — в течение 10 дней с момента въезда. На время ожидания результатов теста нужно будет самоизолироваться.

По мнению туроператоров, смягчение правил въезда в Бахрейне не вызовет рост спроса, потому что это новое направление для российских туристов. Кроме того, правительство РФ пока не открыло границу с Бахрейном.

Как сообщало ИА REGNUM, правительстов России постепенно открывает международные авиасообщения с другими странами.

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