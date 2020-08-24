Москва, , 10:02 — REGNUM Новый способ хищения злоумышленниками со счетов банковских клиентов при использовании системы быстрых платежей (СБП) выявили эксперты Центробанка России. Об этом 24 августа сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на бюллетень подразделения Банка России ФинЦЕРТ.

Как пояснили знакомые с ситуацией эксперты, при установке в мобильном банке одной из кредитных организаций функции перевода денежных средств по СБП была оставлена уязвимость, в результате чего мошенники смогли с помощью её использования получить данные клиентских счетов.

После этого злоумышленники запустили мобильное приложение в режиме отладки, при этом авторизовавшись как реальный клиент и отправив затем запрос на перевод денежных средств в другой банк. При этом перед совершением перевода мошенник указал номер счета другого клиента этого банка. В результате того, что система не проверяет, кому именно принадлежит счет, она перевела денежные средства злоумышленникам.

Также, как отмечают эксперты, этот случай стал первым с использованием СБП и, как рассказали изданию в банковских кругах, о данной уязвимости мог знать только кто-то, кто хорошо знаком с архитектурой приложения этого банка: сотрудник или разработчик приложения.

При этом в ЦБ РФ указали, что данная проблема была зафиксирована только в мобильном банке одной кредитной организации и что она была устранена в оперативном порядке. В программном обеспечении самой системы брешей не было обнаружено.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты рассказали о новых схемах мошенничества, которые злоумышленники пытаются проводить посредством использования мессенджера WhatsApp.