Кызыл, , 09:52 — REGNUM Главный санитарный врач Тувы Людмила Салчак предложила правительству республики на две недели продлить действие ограничительных мер для отдельных категорий граждан. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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Как отмечается, предложение внесено в связи с сохраняющимся высоким риском заражения коронавирусом для граждан старше 65 лет, людей с хроническими заболеваниями, а также беременных женщин.

Если правительство поддержит инициативу, то ограничения для этой категории граждан будут действовать до 7 сентября. Кроме того, предполагается возможность последующего продления не более чем на 14 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, всего с начала эпидемии в республике зарегистрировано 6658 случаев заражения коронавирусом. Скончались от COVID-19 к настоящему времени 77 человек.

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