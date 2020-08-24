Ханты-Мансийск, 24 августа 2020, 09:49 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 76 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
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Основные очаги заражения: Нижневартовск — 23 положительных теста; Сургут — 17; Ханты-Мансийск — 11; Радужный — 7; Нефтеюганск — 5.
Всего с начала пандемии в Югре на 24 августа зарегистрировано 19 152 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 17 595 человек, 158 пациентов с COVID-19 скончались.
Коэффициент распространения инфекции в регионе на 24 августа составляет 1,03.