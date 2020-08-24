Токио, , 09:48 — REGNUM Согласно онлайн-опросу, проведённому Банком Японии и Японским туристическим бюро, 46% опрошенных по всему миру хотели бы отправиться в Японии после пандемии. Об этом сообщает телеканал Asahi TV.

Опрос был проведён среди 6200 человек из 12 стран Европы, Америки и Азии. После Японии по популярности у туристов идёт Южная Корея — за неё проголосовали 22%. На третьем месте — Тайвань, туда хотят отправиться 17% опрошенных.

Одной из причин, по которой туристы выбирают Японию, является эпидемиологическая «чистота». Кроме того, путешественников привлекают в Японии «интересные туристические локации» и «хорошая еда».

Банк Японии подчеркнул, что важно использовать преимущества Японии как туристического направления и поддерживать эту «чистоту» эффективными мерами по предотвращению распространения инфекции.