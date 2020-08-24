Душанбе, , 09:43 — REGNUM Министерство экономического развития Таджикистана попросили ООН увеличить помощь правительству страны, сообщили в пресс-службе министерства.

21 августа в Душанбе глава ведомства Завки Завкизода встретился с главой представительства ООН в Таджикистане Сезин Синаноглу. Она представила программу комплексных социально-экономических мер реагирования на COVID-19 в Таджикистане. Синаноглу отметила, что общий бюджет программы составляет $61 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа Национальный банк Таджикистана возобновил переговоры с Международным валютным фондом об оказании помощи. Переговоры продлятся с 18 августа по 3 сентября.

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