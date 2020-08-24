Омск, , 09:47 — REGNUM Врачи больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске приложили большие усилия к спасению жизни блогера Алексея Навального. Об этом заявил 24 августа главврач Александр Мураховский в ходе пресс-конференции.

Мураховский подчеркнул, что жизнь Навального спасли в БСМП-1, и в этом нельзя сомневаться. Блогера оперативно лечили, с ним поступали, как с любым другим пациентом.

Главврач добавил, что 22 августа проинформировал медиков немецкой клиники «Шарите» о том, что им могут предоставить все данные анализов пациента. На следующий день пришёл ответ, в котором немецкие врачи рассказали о состоянии Навального и поблагодарили российских врачей за спасение его жизни.

«Немецкие коллеги нам очень благодарны и тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти», — сказал Мураховский.

Состояние Навального, уточнил он, остаётся стабильно тяжёлым.

Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Навальный, которому 20 августа стало плохо при перелёте из Томска в Москву, был отправлен на лечение в Германию. Изначально блогера госпитализировали в омскую больницу после экстренной посадки перевозившего его лайнера.

Читайте также: Врачи назвали основной диагноз Навального