Москва, , 09:37 — REGNUM Российские туроператоры подведи предварительные итоги первых дней акции с кешбэком за покупку туров по России. Лидируют южные направления, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Большинство туров туристы купили на курорты Краснодарского края и Крыма. Также активно раскупаются туры в санатории Кавказских Минеральных Вод, в Калининградскую область, Подмосковье, Карелию и Санкт-Петербург.

Меньшей популярностью пользуются туры в Среднюю полосу России, на Урал и в Сибирь. В основном граждане бронируют туры с 1 октября до 20 декабря. Средний чек тура — 50 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, программа по возвращению кешбэка стартовала 21 и продлится до 28 августа. Все граждане России смогут получить возврат до 15 тыс. рублей.

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