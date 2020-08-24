Серов, Свердловская область, , 09:44 — REGNUM Полицейские задержали гражданина, парализовавшего центр Серова (Свердловская область) из-за оставленной им учебной гранаты. Об этом сообщил глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

По словам Горелых, полиции удалось установить и задержать мужчину по горячим следам, передаёт портал «Е1». Подозреваемый был в нетрезвом виде. Задержанный — местный житель, сейчас он находится под стражей.

Заведено уголовное дело по статье «Хулиганство» (п.а ч. 1 ст. 213 УК РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, по сообщениям местных жителей, двое нетрезвых мужчин подкинули учебную гранату на капот чужого автомобиля. Из-за этого центр Серова оказался парализован до приезда взрывотехников, которые установили, что предмет не представляет никакой опасности.

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