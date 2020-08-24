Черкесск, , 09:32 — REGNUM В Карачаево-Черкесии пресечена работа пяти притонов, оказывающих платные сексуальные услуги. Они были выявлены по пяти адресам в городе Черкессске, сообщили 24 августа в пресс-службе МВД по региону.

В момент оперативных мероприятий в притонах были обнаружены 17 «жриц любви». В отношении лиц, зарабатывающих оказанием незаконных услуг, были составлены административные протоколы по признакам правонарушения, предусмотренного статьей КоАП РФ «Занятие проституцией». Решение по ним вынесет суд.

Как ранее сообщалось, в 2019 году под суд была отправлена 48-летняя жительница республиканской столицы, которая организовала притон для занятия проституцией. Он работал почти год, с ноября 2017 года. Женщина сняла для этих целей меблированные помещения и набрала на работу «жриц любви». Притон просуществовал чуть менее года, пока его не накрыли полицейские.

Между тем, несмотря на неоднократное выявление в Черкесске мест, где занимаются проституцией, они появляются в столице республиие вновь и вновь. В начале августа было установлено шесть адресов в Черкесске, где занимались оказанием интимных услуг за денежное вознаграждение. Были задержаны 16 женщин легкого поведения.