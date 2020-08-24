Токио, , 09:28 — REGNUM Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга на пресс-конференции 24 августа числа заявил, что кампанией поощрения внутреннего туризма Go To Travel за месяц воспользовались 2 млн человек.

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Напомним, что кампания стартовала 22 июля и вызвала большой общественный резонанс. Многие критиковали правительство за проведение акции во время всплеска распространения инфекции.

Генеральный секретарь сообщил, что количество инфицированных людей, обнаруженных в отелях и гостиницах, участвующих в кампании, остается на относительно низком уровне — 10 человек. Суга подчеркнул: «мы стремимся действовать правильно, прислушиваясь к мнению экспертов».

В ответ на очередной критический выпад в сторону кампании Суга сказал, что туристический бизнес находится «в предсмертном состоянии».