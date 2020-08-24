Оренбург, , 09:27 — REGNUM В Орске Оренбургской области небезопасное состояние мостов стало причиной для возбуждения административного производства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным ведомства, в Ленинском районе города выявлено два инженерных сооружения (на Гайском шоссе и на пересечении площади Гагарина и пр. Мира), которые не отвечают требованиям технических регламентов. На мостах есть трещины, интенсивное разрушение бетона, отслоение его защитного слоя с обнажением арматуры, нарушение гидроизоляции, коррозия металлических элементов.

«При таких недостатках дальнейшее использование мостов в обычном режиме создает угрозу безопасности участников дорожного движения», — заявили в прокуратуре.

В отношении Управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Орска возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ («Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов»). Санкция предусматривает штраф до 300 тыс. рублей.