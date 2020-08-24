Уфа, , 09:26 — REGNUM Средний специальный музыкальный колледж и Башкирский хореографический колледж будут учиться в очном режиме в Башкирии. Об этом 24 августа сообщил министра образования республики Айбулат Хажин на совещании в правительстве региона.

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По его словам, первые и последние курсы колледжей Башкирии будут учиться в очном режиме, остальные курсы выходят на производственную практику. Исключение составляют средний специальный музыкальный колледж и Башкирский хореографический колледж. Это связано со спецификой преподавания в этих учебных заведениях.

Айбулат Хажин отметил, что во время обучения будут строго соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии всего выявили 7567 фактов заражения коронавирусом.

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