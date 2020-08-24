Санкт-Петербург, , 09:28 — REGNUM В Санкт-Петербурге в понедельник, 24 августа, ожидаются кратковременные дожди, при этом температура воздуха будет в пределах нормы. Об этом заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Метеорологические условия 24 августа будет определять периферия циклонического вихря. Из-за чего регион ждет облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы.

Температура воздуха +20…+22°, по области +18…+23°. Ветер юго-западный 5−10 м/с, при грозе порывистый.

«Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы», — отметил специалист.

По данным Гидрометцентра Петербурга, в 09:25 мск в городе +17,5 градусов, юго-западный ветер 4−7 м/с, влажность 84%.