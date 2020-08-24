Элиста, , 09:21 — REGNUM В Республике Калмыкия в последние дни отмечается рост числа новых случаев заражения коронавирусом. Причины увеличения показателя назвали на заседании оперативного штаба по борьбе с SARS-CoV-2, передаёт ИА REGNUM.

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По словам временно исполняющего обязанности главного санитарного врача по республике Сергея Савченко, в настоящее время основной прирост заболеваемости в Калмыкии дают дальние контакты людей и возникающие очаги на работе.

В пресс-службе главы республики уточнили, что по итогам заседания оперштаба принято решение о применении дополнительных санкций в отношении «руководителей республиканских и муниципальных организаций, допустивших нарушения, вплоть до увольнения».

Что касается заражений от «дальних» контактов во время крупных семейных мероприятий, то эта тенденция лишь усиливается.