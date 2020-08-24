Красноярск, , 09:19 — REGNUM Главный врач Краевой клинической больницы в Красноярске Егор Корчагин обратился к медицинским работникам инфекционного госпиталя, пожаловавшимся на задержку стимулирующих выплат за июль. Корчагин 24 августа заверил, что выплаты будут произведены на этой неделе.

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По его словам, все расчёты уже проведены, передаёт ТВК.

Кроме того, как подчеркнул главврач, «есть основание надеяться, что эпидемия идёт на спад».

«Я знаю, что произошла небольшая задержка при выплате стимулирующих выплат за июль, но это лишь техническая проблема. Пожалуйста, не переживайте, все расчеты уже проведены», — отметил Корчагин.

Напомним, ранее к журналистам обратились сотрудники инфекционного госпиталя при ККБ №1, работающие с пациентами, у которых был выявлен коронавирус. Медработники рассказали, что не получили губернаторские выплаты за июль, а федеральные доплаты задерживаются на полмесяца.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 августа в Красноярском крае коронавирус был выявлен у 15 974 человек.

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