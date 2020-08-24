Сухум, , 09:23 — REGNUM Восемь новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 23 августа. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: стабилизация или «вторая волна»? — все новости»

"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 24 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у восьми из них», — сообщили в штабе. — Пятерых выписали».

Всего, по данным штаба, в Гудаутской ЦРБ находится 14 пациентов. Общее количество выявленных носителей коронавируса в стране — 242. Из них 92 победили инфекцию, а три пациента с COVID-19 скончались.

Стоит отметить, что в Абхазию из России прибыла группа врачей для помощи в работе в Гудаутской ЦРБ, где принимают заболевших COVID-19, а также группа вирусологов для помощи республиканской лаборатории.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Абхазии открыли границу для жителей ЛНР и ДНР