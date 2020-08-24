Киев, , 09:22 — REGNUM За прошедшие сутки на Украине зафиксировали 1799 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил 24 августа специализированный ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

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По данным ресурса, за сутки 22 человека скончались из-за осложнений, вызванных коронавирусной пневмонией, выздоровели 289 пациентов.

Всего за время пандемии на Украине выявили 106 757 случаев заражения. Для 2293 человек заболевание оказалось летальным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь депутата Верховной рады Украины Юлии Тимошенко подтвердила информацию о том, что политик заразилась коронавирусом и находится в тяжёлом состоянии.

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